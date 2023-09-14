Магуайр назвал причину, почему не перешел в Вест Хэм

Футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о своем срыве перехода в Вест Хэм.

По словам защитника, он не договорился с лондонским клубом.

"Мы не пришли к согласию", - приводит слова игрока Sky Sports.

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Ранее сообщалось, Манчестер Юнайтед согласился продать игрока за 30 миллионов фунтов.

Напомним, Магуайр оригинально отреагировал на критику.

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