Магуайр назвал причину, почему не перешел в Вест Хэм
Англичанин подтвердил переговоры с лондонцами.
Футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о своем срыве перехода в Вест Хэм.
По словам защитника, он не договорился с лондонским клубом.
"Мы не пришли к согласию", - приводит слова игрока Sky Sports.
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Ранее сообщалось, Манчестер Юнайтед согласился продать игрока за 30 миллионов фунтов.
Напомним, Магуайр оригинально отреагировал на критику.
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