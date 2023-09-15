Владельцы Челси хотят приобрести родной клуб Роналду

Лондонского клуба Тодду Боэли и Бехдаду Эгбали оказалось слишком мало.

В 2022 году Челси сменил владельца: вместо российского олигарха Романа Абрамовича лондонский клуб стал принадлежать консорциуму во главе с Бехдадом Эгбали и Тоддом Боэли.

Теперь же этот дуэт готов пойти еще дальше и приобрести еще один большой клуб.

Как сообщает The Telegraph, Эгбали и Боэли раздумывают над тем, чтобы приобрести миноритарный пакет акций португальского Спортинга.

Напомним, что, помимо "пенсионеров", в их владении находится еще и французский Страсбург.

Существует мнение, что нельзя ожидать, что ко "львам" будут относиться как к небольшому европейскому клубу, отчаянно нуждающемуся в инвестициях.

Совладельцы Челси рассматривают эти клубы (Спортинг и Страсбург) как "пути" либо к основной команде "синих", либо к продаже для получения средств, соответствующих финансовому фэйр-плей.

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Ранее бывший игрок Челси заявил, что вингеру "синих" и сборной Украины Михаилу Мудрику нужно изменить подход к игре.

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