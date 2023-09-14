Экс-игрок сборной Англии: Мне жаль Мудрика, но он должен измениться

Бывший футболист сборной Англии и Челси Глен Джонсон поделился мнением об вингере лондонцев Михаиле Мудрике.

По словам эксперта, на украинца оказывается огромное давление, однако тот должен измениться, если хочет продолжать играть в Челси.

Читай также: Экс-футболист Арсенала: Я не видел хорошей игры Мудрика с момента его первого матча за Челси

"Мудрику нужно быть гораздо более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не имею в виду физическую агрессию, я хочу, чтобы он продолжал оттеснять защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстр и прямолинеен. Он способен обыграть любого защитника, и иногда мне кажется, что он играет против своих качеств. Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь на бой лицом к лицу или сделать что-то продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать. Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести определенную уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и результативных передач.

Я верю, что время для него придет, потому что все говорят о нем каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые полагались на Михаила. В конце концов, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро", - приводит слова Джонсона GGRecon.

Челси купил Мудрика у Шахтера в январе текущего года за 70+30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!