iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Экс-футболист Арсенала: Я не видел хорошей игры Мудрика с момента его первого матча за Челси

Пол Мерсон считает, что украинец отыграл на хорошем уровне лишь дебютную игру за "синих".
Сегодня, 15:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший игрок Арсенала, а ныне тв-эксперт Пол Мерсон сравнил дебюты в АПЛ Расмуса Хойлунда и Михаила Мудрика.

Пол заявил, что датчанин хорошо вошел в игру против коллектива Микеля Артеты , но украинец также произвел впечатление в январьском матче против Ливерпуля, а затем поник.

Читай также: Видеоигры и тренажерный зал: в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться

"Расмус Хойлунд выглядел неплохо во время своего дебюта - хороший отрезок. Но это было в течение 20 минут.

Я видел хорошую игру Михаила Мудрика 20 минут против Ливерпуля в январе, и с тех пор я этого не видел", - сказал Мерсон в эфире телеканала Sky Sports.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон Михаил Мудрик

Статьи по теме

Агент Жоржиньо не исключил вариант с возвращением его клиента в Италию Агент Жоржиньо не исключил вариант с возвращением его клиента в Италию
Видеоигры и тренажерный зал: в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться Видеоигры и тренажерный зал: в Челси объяснили, что мешает Мудрику раскрыться
Легенда Челси может возглавить саудовский клуб Легенда Челси может возглавить саудовский клуб
Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:16
Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард
Сборные18:13
США сенсационно уступили Германии и покинули чемпионат мира
Футбол17:55
Летнее трансферное окно обновило рекорд по тратам
Бокс17:50
Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал
Формула 117:33
Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды
Киберспорт17:20
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт17:10
ESL Pro League Season 18: Monte играют с MIBR
Евро-202416:49
Зинченко: Надеюсь, что уже очень скоро сборная сможет играть в Украине
Футбол16:26
Экс-футболист Милана и Барселоны завершил карьеру
16:08
Экстра-лига по футзалу: Аврора шокировала Ураган, Энергия обыграла МСК Харьков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK