Экс-футболист Арсенала: Я не видел хорошей игры Мудрика с момента его первого матча за Челси

Пол Мерсон считает, что украинец отыграл на хорошем уровне лишь дебютную игру за "синих".

Бывший игрок Арсенала, а ныне тв-эксперт Пол Мерсон сравнил дебюты в АПЛ Расмуса Хойлунда и Михаила Мудрика.

Пол заявил, что датчанин хорошо вошел в игру против коллектива Микеля Артеты , но украинец также произвел впечатление в январьском матче против Ливерпуля, а затем поник.

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"Расмус Хойлунд выглядел неплохо во время своего дебюта - хороший отрезок. Но это было в течение 20 минут.

Я видел хорошую игру Михаила Мудрика 20 минут против Ливерпуля в январе, и с тех пор я этого не видел", - сказал Мерсон в эфире телеканала Sky Sports.

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