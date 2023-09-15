Бэйл стал играбельным персонажем в известном симуляторе гольфа

Экс-вингер Реала Гарет Бэйл попал в симулятор гольфа PGA Tour 2K23.

В феврале 2023 года он дебютировал на профессиональном турнире по (PGA Tour), ввиду чего валлиец стал играбельным персонажем в симуляторе гольфа.

Напомним, в январе Бэйл объявил о завершении карьеры. В составе сборной Уэльса полузащитник сыграл 111 матчей, в которых забил 41 гол. Он выступал на Евро-2016, где валлийцы дошли до полуфинала, и на Кубке Мира-2022.

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