iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бэйл стал играбельным персонажем в известном симуляторе гольфа

Валлиец теперь оказался в компьютерной игре.
Сегодня, 16:25
Гарет Бэйл / Twitter
Гарет Бэйл / Twitter

Экс-вингер Реала Гарет Бэйл попал в симулятор гольфа PGA Tour 2K23.

В феврале 2023 года он дебютировал на профессиональном турнире по (PGA Tour), ввиду чего валлиец стал играбельным персонажем в симуляторе гольфа.

Напомним, в январе Бэйл объявил о завершении карьеры. В составе сборной Уэльса полузащитник сыграл 111 матчей, в которых забил 41 гол. Он выступал на Евро-2016, где валлийцы дошли до полуфинала, и на Кубке Мира-2022.

Ранее сообщалось, что Винисиус стал лицом EA Sports FC Mobile.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гольф Гарет Бэйл

Статьи по теме

Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу
Бэйл: Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего Бэйл: Я не разлюбил футбол, просто понял, что достиг всего
Бэйл - о Реале: Меня подписали как галактико, а я хотел жить приватной, тихой жизнью Бэйл - о Реале: Меня подписали как галактико, а я хотел жить приватной, тихой жизнью
Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Балотелли вернулся в одну из своих прошлых команд
Формула 118:00
Гран-при Сингапура: обе Феррари в топе второй практики
Европа17:55
Почеттино доволен тем, что Челси остался без еврокубков
Теннис17:50
Кубок Дэвиса: Орлов выиграл свой матч - Украина победила Колумбию
Европа17:39
Арсенал Зинченко заинтересован в услугах таланта Спортинга
ММА17:22
Дана Уайт больше не является президентом UFC
Европа17:14
Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха
Киберспорт16:51
ESL Pro League Season 18: fnatic сыграют с 5yclone, Apeks будут противостоять Imperial
ММА16:39
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:25
Бэйл стал играбельным персонажем в известном симуляторе гольфа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK