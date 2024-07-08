Бейл был бы в шоке: Лидеры сборной Англии попробовали свои силы в гольфе

Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд решили поиграть в свободное время в гольф.

Хавбек и защитник попали в короткий ролик, где они пытались ударить по мяу клюшкой, но что-то у них пошло не так.

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В итоге, оба представителя мира футбола лишь испортили газон, но нанести четкий удар так и не смогли.

Напомним, в рамках 1/2 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Игра состоится в среду, 10 июля.

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