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Бейл был бы в шоке: Лидеры сборной Англии попробовали свои силы в гольфе

Игрокам стоит остаться в футболе.
Сегодня, 20:18
Трент и Беллингем / Getty Images
Трент и Беллингем / Getty Images

Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд решили поиграть в свободное время в гольф.

Хавбек и защитник попали в короткий ролик, где они пытались ударить по мяу клюшкой, но что-то у них пошло не так.

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В итоге, оба представителя мира футбола лишь испортили газон, но нанести четкий удар так и не смогли.

Напомним, в рамках 1/2 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Игра состоится в среду, 10 июля.

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