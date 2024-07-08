Бейл был бы в шоке: Лидеры сборной Англии попробовали свои силы в гольфе
Игрокам стоит остаться в футболе.
Футболисты сборной Англии Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд решили поиграть в свободное время в гольф.
Хавбек и защитник попали в короткий ролик, где они пытались ударить по мяу клюшкой, но что-то у них пошло не так.
Читай также: Беллингем - о пенальти: У меня неприятные воспоминания из детства
В итоге, оба представителя мира футбола лишь испортили газон, но нанести четкий удар так и не смогли.
Напомним, в рамках 1/2 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Игра состоится в среду, 10 июля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!