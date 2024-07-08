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Беллингем - о пенальти: У меня неприятные воспоминания из детства

Вся команда работала над тем, чтобы победить.
Сегодня, 13:59
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем признался, что очень нервничал в серии пенальти.

Игрок хорошо помнит неудачи "трех львов" в сериях пенальти, однако в этот раз вся команда трудилась над тем, чтобы победить. Напомним, что англичане сумели одолеть Швейцарию в послематчевой серии.

"Это мой первый подобный опыт. У меня ужасные воспоминания из детства, думаю, что первый Евро, который меня действительно заинтересовал, был с тем матчем против Италии на Евро-2012 и ударом от Андреа Пирло. Это немного накладывает отпечаток, всегда думаешь: "Англия в серии пенальти, я не уверен", но теперь очень приятно добавить этот опыт в копилку.

Это огромные командные усилия. Еще есть — вратари Дин Хендерсон, Аарон Рэмсдейл, Том Хитон, которые были с нами на базе и очень помогли нам отработать пенальти.

Опять же, они не получат должного признания, но, по сути, если они не приложат должных усилий, у нас не будет той практики, чтобы выйти и действовать. В этой победе участвует так много людей, это большая командная победа", - приводит слова Беллингема Goal.

Напомним, онлайн трансляция матча Нидерланды - Англия доступна на нашем сайте.

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