Трент не попал в стартовый состав на дерби по глупой причине

Защитник Реала Трент Александер-Арнольд не попал в стартовый состав на дерби.

Как пишет Marca, англичанин сам виноват, что не сыграет против Атлетико.

Альваро Арбелоа решил таким образом наказать Трента за опоздание на тренировку на этой неделе.

Несмотря на то, что защитник считается игроком основы, Арбелоа решил прибегнуть к санцкиям, чтобы сохранить дисциплину в команде.

Поединок Реал - Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. На позиции правого защитника выйдет Дани Карвахаль.

