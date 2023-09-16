Легенда сборной Англии: Удивлюсь, если Беллингем завершит карьеру без Золотого Мяча

Экс-футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд высказался о потенциале Джуда Беллингема.

По словам бывшего центрбэка, хавбек Реала заслуживает на то, чтобы получить, как минимум, один Золотой Мяч.

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"Джуда будут сравнивать с Джеррардом, Лэмпардом, Скоулзом. И я бы сказал прямо сейчас, что ни один из этих игроков не делал ничего подобного тому, что Беллингем делает в своем возрасте, а это уже мерило.

Джуд может выиграть Золотой мяч если так будет продолжать. Буду очень удивлен, если он завершит карьеру без одного, двух, возможно, трех Золотых мячей. Потому что он очень хороший футболист. Были игроки, которые отличались способностями, возможно, такими же или чуть больше, чем он. Но не думаю, что они имели самое важное - такую ментальность, как у Беллингема.

Перейти в Реал и быть лучшим игроком в первых 4-5 матчах - феноменально, неслыханно", - сказал Фердинанд

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