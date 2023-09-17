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Гринвуд вышел на поле в официальном матче впервые почти за два года

Мейсон дебютировал за Хетафе.
Сегодня, 16:49
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Испании Хетафе играет с Осасуной.

По ходу встречи у хозяев на поле появился Мейсон Гринвуд, заменив Хуана Латасу. 

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Для англичанина это дебют за Хетафе и первый официальный матч почти за два года. В последний раз он выходил на поле в январе 2022 в матче Манчестер Юнайтед - Вест Хэм.

Напомним, девушка Гринвуда Харриет Робсон обвиняла его в домашнем насилии, но позже помирилась с ним, отозвала свои обвинения и родила ему ребенка. 

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 3:2 в пользу Хетафе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Мейсон Гринвуд

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