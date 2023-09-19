Интер презентовал третий очень необычный комплект формы

Миланский Интер официально представил третий комплект экипировки на сезон-2023/24.

"Нерадзурри" отказались от традиционных цветов, представив форму оранжевого цвета. Техническим партнером клуба, напомним, остается Nike.

Интересно, что на самом деле Интер не раз в своей истории играл в оранжевых футболках. Впервые этот цвет появился в сезоне-1937/38, а после нередко вновь использовался в 50-е годы.

Последний раз "нерадзурри" использовали оранжевый комплект в сезоне-2001/02. Теперь команда вновь к нему вернулась, ведь он "подчеркивает мультикультурный и инклюзивный характер Интера".

Также клуб похвастал, что 75% футболки сделаны из переработанного полиэстера, что снижает выбросы углекислого газа при производстве комплектов на 35%.

Есть вероятность, что "нерадзурри" сыграют в оранжевых футболках уже завтра в матче против Реал Сосьедада.

Напомним, что с новыми комплектами остальных команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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