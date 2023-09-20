Кейн в будущем может вернуться в Тоттенхэм

Харри сможет сделать это благодаря пункту в соглашении между Баварией и его родным клубом.

Нападающий Баварии Харри Кейн, вероятно, еще успеет поиграть в АПЛ.

Оказалось, что в трансферную договоренность между мюнхенцами и Тоттенхэмом была включена опция обратного выкупа. Об этом сообщил президент лондонцев Дэниэл Леви.

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Отметим, что функционер не раскрыл деталей данного пункта.

Напомним, Кейн перешел в Баварию этим летом за 100 млн евро. В стане мюнхенцев на его счету 4 матча в Бундеслиге, где он забил 4 гола и отдал 1 ассист

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