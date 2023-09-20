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Кейн в будущем может вернуться в Тоттенхэм

Харри сможет сделать это благодаря пункту в соглашении между Баварией и его родным клубом.
Сегодня, 12:51
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн, вероятно, еще успеет поиграть в АПЛ. 

Оказалось, что в трансферную договоренность между мюнхенцами и Тоттенхэмом была включена опция обратного выкупа. Об этом сообщил президент лондонцев Дэниэл Леви. 

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Отметим, что функционер не раскрыл деталей данного пункта.

Напомним, Кейн перешел в Баварию этим летом за 100 млн евро. В стане мюнхенцев на его счету 4 матча в Бундеслиге, где он забил 4 гола и отдал 1 ассист 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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