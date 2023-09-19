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Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед

Англичанин думал только о Мюнхене.
Сегодня, 20:49
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн рассказал, почему не перешел этим летом в Манчестер Юнайтед.

"Конечно, я знаю, что летом велись переговоры с несколькими клубами, но Бавария по-настоящему заинтересовала меня, поэтому других обсуждений было немного".

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"Как только они пришли, начались переговоры с Тоттенхэмом, и сделка была заключена. Я сосредоточен на Баварии, конечно, Манчестер Юнайтед – великий клуб, по-настоящему топовый, но я решил перейти сюда, и я очень счастлив, что все получилось", – сказал англичанин в интервью ESPN.

Напомним, Кейн перешел этим летом в Баварию за 100 млн евро, подписав с клубом долгосрочный контракт.

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