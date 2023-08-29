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Кейн: У Баварии достаточно хорошая команда для победы в Лиге Чемпионов

Новичок мюнхенцев уверен, что он сможет выиграть главный клубный трофей Европы.
Сегодня, 14:39
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Харри Кейн высказался о своей адаптации в команде.

По словам англичанина, он доволен своими первыми неделями в стане "красных".

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"Мне пока очень нравится все, что связано с Мюнхеном. Погода вчера была немного похожа на английскую, что очень приятно. Люди были потрясающими, болельщики - великолепными. Атмосфера на стадионе была великолепной. Пока все было хорошо", - сказал футболист.

Также нападающий выразил уверенность, что у Баварии есть все шансы победить в Лиге чемпионов.

"Безусловно, это будет непросто. Сейчас в Европе есть несколько отличных команд. Нам нужно продолжать работать, продолжать совершенствоваться. У нас фантастическая команда, достаточно хорошая для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но впереди еще долгий путь. Группы будут объявлены на следующей неделе, и тогда мы сосредоточимся на этом и постараемся выступать в каждом матче", - резюмировал Кейн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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