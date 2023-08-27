Кейн повторил рекорд Баварии 30-летней давности

У форварда три гола в двух стартовых матчах Бундеслиги.

Харри Кейн вписал свое имя в историю мюнхенцской Баварии.

Сегодня в рамках Бундеслиги Бавария обыграла Аугсбург, англичанин отличился дублем.

Таким образом Харри Кейн имеет в своем активе три забитых мяча в двух стартовых турах. Такого дебюта в Баварии не было с 1993 года.

30 лет назад таким образом за клуб дебютировал Адольфо Валенсия, а до него в 1967 году Густав Юнг. Кейн стал лишь третьим игроком мюнхенцев с подобной статистикой.

Ранее также, напомним, Барселона и Вильярреал устроили сумасшедшую перестрелку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!