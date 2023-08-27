Кейн повторил рекорд Баварии 30-летней давности
У форварда три гола в двух стартовых матчах Бундеслиги.
Харри Кейн вписал свое имя в историю мюнхенцской Баварии.
Сегодня в рамках Бундеслиги Бавария обыграла Аугсбург, англичанин отличился дублем.
Таким образом Харри Кейн имеет в своем активе три забитых мяча в двух стартовых турах. Такого дебюта в Баварии не было с 1993 года.
30 лет назад таким образом за клуб дебютировал Адольфо Валенсия, а до него в 1967 году Густав Юнг. Кейн стал лишь третьим игроком мюнхенцев с подобной статистикой.
Ранее также, напомним, Барселона и Вильярреал устроили сумасшедшую перестрелку.
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