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Кейн повторил рекорд Баварии 30-летней давности

У форварда три гола в двух стартовых матчах Бундеслиги.
Сегодня, 21:22
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн вписал свое имя в историю мюнхенцской Баварии.

Сегодня в рамках Бундеслиги Бавария обыграла Аугсбург, англичанин отличился дублем.

Таким образом Харри Кейн имеет в своем активе три забитых мяча в двух стартовых турах. Такого дебюта в Баварии не было с 1993 года.

30 лет назад таким образом за клуб дебютировал Адольфо Валенсия, а до него в 1967 году Густав Юнг. Кейн стал лишь третьим игроком мюнхенцев с подобной статистикой.

Ранее также, напомним, Барселона и Вильярреал устроили сумасшедшую перестрелку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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