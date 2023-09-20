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Футболист Тоттенхэма получил тяжелейшую травму

Иван Перишич порвал крестообразную связку колена.
Сегодня, 15:58
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм лишился важного игрока ротации на длительный срок.

Как сообщает пресс-служба "шпор", на тренировки травму передней крестообразной связки правого колена получил Иван Перишич. Это случилось не в последствии грубого контакта с кем-то из одноклубников.

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Сроки восстановления хорвата еще не известны, но вполне вероятно он пропустить весь сезон-2023/24. Хорвату придется перенести хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне Иван сыграл в шести матчах, выходя на поле по ходу встречи со скамейки запасных и отдав одну результативную передачу.

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