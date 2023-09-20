Палкин: ФИФА убила украинский футбол

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в очередной раз подверг критике решение ФИФА позволить иностранцам из УПЛ разрывать контракты и уходить в другие клубы бесплатно.

По словам функционера, главная организация в мировом футболе просто разрушила этот спорт в Украине.

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"ФИФА уничтожила украинский футбол, разрушила наш фундамент и нашу конкурентоспособность.

В начале войны на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания. Распространенной практикой является оплата частями. Но вдруг мы уже не имели ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никогда не было консультаций с ФИФА - до сегодняшнего дня. ФИФА всегда объясняет, что футбол - это одна большая семья. Но нас просто выбросили. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий. Мы знаем, что это наша война, а не южноамериканских профессионалов", - заявил Палкин.

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