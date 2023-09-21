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Феликс рассказал, почему не смог заиграть в Атлетико

Португалец признал провал в стане мадридского коллектива.
Сегодня, 11:21
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Барселоны Жоау Феликс высказался о выступлениях за новый клуб.

"Я не ожидал, что все начнется так хорошо. Я верил, что это идеальное место для меня, и по-прежнему так считаю. Но все действительно идет очень, очень хорошо, и я не ожидал, что так будет. Пусть все так и продолжится.

Я правда отказался от значительной части зарплаты. Но мне нужно было сменить клуб. Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол. Как я уже говорил, я всегда считал, что Барса – идеальное место. Все идет хорошо, и я должен был приложить эти усилия, чтобы снова получать радость от игры".

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"Провал в Атлетико? Это очевидно всем. Таков футбол. Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в Челси, теперь ушел в Барсу, потому что в Атлетико у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие периоды", – сказал португалец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона арендовала Феликса у Атлетико на сезон без права выкупа.

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