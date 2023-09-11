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Стало известно, почему Феликс отказался брать десятый номер в Барселоне

Португалец посчитал, что не достоин такой почести.
Сегодня, 13:23
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Стало известно, почему нападающий Барселоны Жоау Феликс отказался брать десятый номер в клубе. Об этом сообщает Diario Sport.

Португалец осознает значимость этого номера, ведь раньше под ним играл Лионель Месси. Игрок не решился брать на себя такую ответственность, так как лишь звездные игроки достойны такой почести.

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Также в СМИ называется и вторая причина отказа. Агент Жорже Мендеш также представляет интересы Ансу Фати, который ранее выступал под этим номером. Футболист не хотел бы конфликтовать на данной почве.

Напомним, Феликс арендован Барселоной всего на сезон без права выкупа. Португалец решил выступать под 14-м номером.

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