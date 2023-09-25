Атлетико Мадрид - Реал 3:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 24.09.2023

"Матрасники" трижды забили и сдержали натиск на свои ворота.

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура Ла Лиги Атлетико встречался на Ванда Метрополитано со своим заклятым врагом - Реалом.

Четвертая минута и сразу случился гол. Альваро Мората передал привет своей бывшей команде, забив после подачи с фланга. Точный удар головой испанца вывел "матрасников" вперед.

Спустя еще некоторое время Антуан Гризманн вновь ошарашил "сливочных" уже своим голом. Реалу пришлось просыпаться после таких пощечин и первым это сделал Тони Кроос. Немец точным дальним ударом сократил отставание.

Гости постепенно стали наверстывать упущенное, однако им пришлось увидеть дежавю. Вновь Альваро Мората и вновь первые минуты тайма - испанец отличился вторым забитым мячом.

Реалу пришлось кидать все силы на атаку, а Атлетико решил привычно для себя играть от обороны. Игроки фолили, били по воротам с разных дистанций, однако финальный свисток все же зафиксировал победу "матрасников" со счетом 3:1.

Статистика матча Атлетико - Реал шестого тура чемпионата Испании

Атлетико - Реал 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.00

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 10 - 20

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 6 - 11

Фолы: 12 - 10

Атлетико: Облак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82).

Реал Мадрид: Аррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго.

Предупреждения: Модрич (45), Хименес (45), Менди (67).

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