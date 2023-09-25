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Атлетико - Реал 3:1 видео голов и лучших моментов матча 24.09.2023 Ла Лиги

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 00:54
Атлетико - Реал / Getty Images
Атлетико - Реал / Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, был сыгран матч очередного тура Ла Лиги между Атлетико и Реалом.

Хозяева довольно быстро забили два гола, после чего гостевая команда ринулась в атаку. До перерыва "сливочные" смогли отквитать один мяч.

Во второй половине игры "матрасники" снова забили, вернув себе перевес в два мяча. Реал не смог справиться с плотной обороной соперника, уступив на выезде 1:3.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Атлетико - Реал шестого тура чемпионата Испании

Атлетико - Реал 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.00
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 10 - 20
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 6 - 11
Фолы: 12 - 10

Атлетико: Облак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82).

Реал Мадрид: Аррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго.

Предупреждения: Модрич (45), Хименес (45), Менди (67).

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