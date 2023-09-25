Осимхен остался недоволен действиями тренерами в матче с Болоньей
Виктор Осимхен остался недоволен решениями главного тренера Наполи Руди Гарсии.
Напомним, вчера неаполитанцы не смогли обыграть Болонью, а сам нигериец не реализовал пенальти. Спустя несколько минут после 11-метрого Гарсия снял Осимхена.
Осимхен остался крайне недоволен решением тренера, по его мнению стоило перейти на игру в два форварда, чтобы додавить соперника.
#Osimhen contesta platealmente la sostituzione di #Garcia VIDEO— il Napolista (@napolista) September 24, 2023
Chiare le immagini che riprendono l’attaccante nigeriano all’uscita dal campo nel finale di #BolognaNapolihttps://t.co/rsfedj9YA9 pic.twitter.com/m0oGO84IuH
Более того, недовольны оказались и болельщики Наполи, которым не понравилось, что тренер снял главную звезду клуба.
"Даже самые выдающиеся игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены - мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке", - сказал позднее главный тренер Наполи.
Ранее, напомним, Почеттино оценил очередное поражение своей команды.
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