iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Осимхен остался недоволен действиями тренерами в матче с Болоньей

Замену нигерийца даже болельщики освистали.
Сегодня, 10:24
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен остался недоволен решениями главного тренера Наполи Руди Гарсии.

Напомним, вчера неаполитанцы не смогли обыграть Болонью, а сам нигериец не реализовал пенальти. Спустя несколько минут после 11-метрого Гарсия снял Осимхена.

Осимхен остался крайне недоволен решением тренера, по его мнению стоило перейти на игру в два форварда, чтобы додавить соперника.

Более того, недовольны оказались и болельщики Наполи, которым не понравилось, что тренер снял главную звезду клуба.

"Даже самые выдающиеся игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены - мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке", - сказал позднее главный тренер Наполи.

Ранее, напомним, Почеттино оценил очередное поражение своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

Статьи по теме

Виктор Осимхен: статистика-2023/2024 Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Болонья смогла сдержать натиск Наполи, сведя матч к ничье Болонья смогла сдержать натиск Наполи, сведя матч к ничье
Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром
Дженоа Малиновского упустила победу в матче с Наполи Дженоа Малиновского упустила победу в матче с Наполи
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа12:03
Салах отметился уникальным достижением в рамках АПЛ
Европа11:54
Форвард Фейеноорда стал целью европейских грандов
Другие страны11:37
Неймар поссорился с тренером Аль-Хиляля и теперь требует его уволить
Европа11:30
Анчелотти - о поражении от Атлетико: Это моя ответственность
НБА11:04
Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами
Европа10:55
Бавария нацелилась на одну из звезд Барселоны
Формула 110:43
Ферстаппен может стать чемпионом мира еще до выхода на старт Гран-при Катара
Европа10:24
Осимхен остался недоволен действиями тренерами в матче с Болоньей
Формула 110:07
Норрис отобрал у Хюлькенберга рекорд по набранным очкам без побед
Европа09:45
Почеттино: Команде нужно повзрослеть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK