Осимхен остался недоволен действиями тренерами в матче с Болоньей

Виктор Осимхен остался недоволен решениями главного тренера Наполи Руди Гарсии.

Напомним, вчера неаполитанцы не смогли обыграть Болонью, а сам нигериец не реализовал пенальти. Спустя несколько минут после 11-метрого Гарсия снял Осимхена.

Осимхен остался крайне недоволен решением тренера, по его мнению стоило перейти на игру в два форварда, чтобы додавить соперника.

#Osimhen contesta platealmente la sostituzione di #Garcia VIDEO



Chiare le immagini che riprendono l’attaccante nigeriano all’uscita dal campo nel finale di #BolognaNapolihttps://t.co/rsfedj9YA9 pic.twitter.com/m0oGO84IuH — il Napolista (@napolista) September 24, 2023

Более того, недовольны оказались и болельщики Наполи, которым не понравилось, что тренер снял главную звезду клуба.

"Даже самые выдающиеся игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены - мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке", - сказал позднее главный тренер Наполи.

Ранее, напомним, Почеттино оценил очередное поражение своей команды.

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