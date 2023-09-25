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Почеттино: Команде нужно повзрослеть

Специалист не стал критиковать своих игроков.
Сегодня, 09:45
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Маурисио Почеттино прокомментировал очередное поражение лондонского Челси.

Команда, которая при Тодде Боули потратила уже около миллиарда фунтов на игроков выиграла лишь два матча из шести в этом сезоне, а в последнем туре "синие" проиграли Астон Вилле.

На 58-й минуте был удален игрок лондонцев Мало Густо, а в меньшинстве Челси не смог заработать очки против коллектива Унаи Эмери.

Почеттино считает, что команде еще необходимо вырасти, и игрокам в отдельности. К тому же тренер убежден, что Густо стоит взять всю вину на себя.

"Нам нужно расти, не только индивидуально, но и как команде. Николя очень молод, он еще только чувствует себя в Премьер-лиге. Он учится, я думаю, ему нужно время.

В такой игре мы соревнуемся и хотим победить, а в футболе победить трудно. Но и игрокам, когда они молоды, нужно учиться с опытом и совершать ошибки. Именно поэтому я разочарован, потому что, на мой взгляд, у нас слишком много подобных ситуаций. Это мелочи, но мелочи могут привести к поражению в матче, и сейчас мы находимся в ситуации, которую нужно менять как можно скорее.

Это ответственность игрока, мы не можем винить судью или VAR. В этой ситуации мы должны действовать по-другому. Я не собираюсь обвинять или говорить что-то против Мало Густо, потому что иногда такие ситуации случаются в футболе, но, конечно, эта ситуация негативно повлияла на команду и игру", - цитирует тренера 90Min.

Ранее, напомним, известная сеть пиццерий поиздевалась над Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мауриcио Почеттино

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