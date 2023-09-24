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Челси - Астон Вилла 0:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 24.09.2023

Лондонцы вновь не смогли добыть три очка.
Сегодня, 18:24
Челси - Астон Вилла / Getty Images
Челси - Астон Вилла / Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура АПЛ Челси принимал на своем поле Астон Виллу. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч в данной встрече забил форвард Олли Уоткинс. Англичанин отличился на 73-й минуте.

Кроме того, хозяева играли более получаса в меньшинстве. Удаление заработал защитник "синих" Мало Густо.

Отметим, украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел на поле 61 минуту, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Челси - Астон Вилла шестого тура чемпионата Англии

Челси - Астон Вилла 0:1

Гол: Уоткинс, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.12
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 5 - 11
Фолы: 9 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Астон Вилла

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