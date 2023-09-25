Известная сеть пиццерий поиздевалась над голевой засухой Челси

Интересно, кто еще не успел посмеяться над текущей формой команды Михаила Мудрика?

Лондонский Челси на своем поле уступил Астон Вилле со счетом 0:1 в рамках шестого тура Английской Премьер-лиги.

На 58-й минуте поединка "синие" остались в меньшинстве после грубого фола со стороны Мало Гюсто. А спустя 15 минут Олли Уоткинс забил единственный гол встречи.

Челси в своих социальных сетях сообщил об этом событии, после чего стал жертвой насмешки со стороны известной сети пиццерий Domino`s, которая в ответ написала: "Мы доставили примерно 852 609 пицц с тех пор, как Челси последний раз забивал гол".

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal. — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023

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Наверняка за оставшееся время матча это число стало еще большим.

Отметим, что последний гол "пенсионеров" состоялся в матче кубка лиги против Уимблдона (2:1) 30 августа. В следующем матче, который будет проводиться 27 сентября также в рамках кубка лиги, Челси встретится с Брайтоном.

А потому можно быть уверенными, что за эти несколько дней Domino`s увеличит количество доставок и не забудет напомнить об этом всем, включая команду Михаила Мудрика.

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