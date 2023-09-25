Ливерпуль объявил о продлении контракта с защитником
Цимикас останется в клубе до 2027 года.
Ливерпуль объявил о продлении контракта с крайним защитником Константиносом Цимикасом.
"Красные" подписали новое соглашение с 27-летним игроком сборной Греции до лета 2027 года.
Напомним, футболист присоединился к клубу в 2020 году, проведя с тех пор всего 63 матча.
В текущем сезоне на счету Цимикаса всего одна игра в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24.
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