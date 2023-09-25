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Ливерпуль объявил о продлении контракта с защитником

Цимикас останется в клубе до 2027 года.
Сегодня, 19:51
Константинос Цимикас / liverpoolfc.com
Константинос Цимикас / liverpoolfc.com

Ливерпуль объявил о продлении контракта с крайним защитником Константиносом Цимикасом.

"Красные" подписали новое соглашение с 27-летним игроком сборной Греции до лета 2027 года.

Напомним, футболист присоединился к клубу в 2020 году, проведя с тех пор всего 63 матча.

В текущем сезоне на счету Цимикаса всего одна игра в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Константинос Цимикас

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