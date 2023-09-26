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Наполи ищет замену тренеру, которого назначили этим летом

У Руди Гарсии мало времени, чтобы исправить ситуацию.
Вчера, 22:56
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Итальянский Наполи начинает сомневаться в правильности кандидатуры Руди Гарсии в качестве главного тренера клуба в длительной перспективе.

Как сообщает издание RMC Sport, у французского специалиста есть 4 матча на то, чтобы исправить положение после неудачного старта сезона.

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"Партенопейцы" уже контактировали с соотечественником Гарсии Кристофом Галтье, который также рассматривался на эту должность летом. Имена других возможных претендентов неизвестны.

После 5 игр Наполи занимает 7 место с восемью очками в активе. В ближайших 4 матчах коллектив француза сыграет с Удинезе, Лечче, Реалом и Фиорентиной.

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