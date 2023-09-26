Фанаты Баварии забросали поле теннисными мячиками во время матча кубка Германии

Теперь мюнхенский клуб будет вынужден заплатить штраф за подобный протест.

Во вторник, 26 сентября, Бавария отправилась в гости к Пройссен Мюнстер из третьего немецкого дивизиона.

На выезд отправились фанаты "ротен", которые отметились необычной акцией протеста.

Как сообщает Bayern & Germany, фанаты Баварии вывесили баннер, на котором было написано "Нет Суперкубку на неделе-открытии кубка (Германии)".

Tennis balls thrown on the pitch as a protest by Bayern fans pic.twitter.com/dgsYpkkhPQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2023

При этом они также забросали поле теннисными мячиками. Из-за этого Баварии придется заплатить штраф в размере 65 тысяч евро - по 350 евро за каждый из 185 выброшенных мячиков.

Напомним, что мадридский Реал намерен пригласить на пост тренера того, кто считается одним из кандидатов на замену Томаса Тухеля.

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