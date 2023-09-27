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Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки

Гнабри не выйдет на поле ближайшие пару недель.
Сегодня, 09:20
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

Вингер Баварии Серж Гнабри сломал руку в матче Кубка Германии против Пройссен Мюнстер (4:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Завтра Гнабри предстоит операция, он пропустит несколько недель. Это удар не только для него лично, но и для всех нас".

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"Он очень важный игрок", – говорится в заявлении Тухеля.

Напомним, немецкий футболист был заменен на 11-й минуте игры. Обследование выявило у Гнабри перелом локтевой кости левого предплечья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Серж Гнабри

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