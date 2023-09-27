Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом

Осимхен, вероятно, задумался над уходом из команды.

Нападающий Виктор Осимхен сделал очередной громкий поступок в конфликте с Наполи.

На этот раз нигерийский футболист решил удалить из соцсетей все фотографии, связанные с итальянским коллективом.

Напомним, официальный аккаунт Наполи в ТикТоке выложил видео, которое выставляет Осимхена не в лучшем свете.

Позднее видео было удалено, но о нем узнали все, в том числе форвард сборной Нигерии. Ввиду этого, футболист может подать на клуб в суд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!