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Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом

Осимхен, вероятно, задумался над уходом из команды.
Сегодня, 09:52
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Виктор Осимхен сделал очередной громкий поступок в конфликте с Наполи.

На этот раз нигерийский футболист решил удалить из соцсетей все фотографии, связанные с итальянским коллективом.

Напомним, официальный аккаунт Наполи в ТикТоке выложил видео, которое выставляет Осимхена не в лучшем свете.

Позднее видео было удалено, но о нем узнали все, в том числе форвард сборной Нигерии. Ввиду этого, футболист может подать на клуб в суд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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