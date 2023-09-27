Аллегри назвал причины, по которым Ювентус уступает топ-клубам Серии А

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о победе над Лечче (1:0) в рамках шестого тура Серии А.

"Было важно победить, особенно после такого неприятного поражения, как от Сассуоло. Мы играли против такой команды, как Лечче, которая мало пропускает, мы были сбалансированы на поле, не допускали ударов и использовали созданные моменты.

Мы должны меньше отдавать мяч назад, за минуту до конца нельзя пускать мяч в центр своей штрафной, но с этим можно разобраться. Ребята провели хорошую игру, и сегодня вечером нам было нелегко".

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"За последние дни мы прошли путь от главных соперников Интера за скудетто до неудачников, нам требуется немного баланса. Нам, конечно, предстоит поработать над улучшением многих вещей.

Не хочу скрывать, Интер, Милан и Наполи укомплектованы лучше нас для завоевания титула. В этом году у нас много не очень опытных игроков, но у нас есть хороший темп и игроки, которые могут расти", – сказал итальянец в интервью Sky Sport.

Напомним, после шести туров итальянского чемпионата Ювентус временно занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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