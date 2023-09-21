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Ювентус нацелился на подписание хавбека Шахтера

Судаков может оказаться в Турине.
Сегодня, 15:51
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал в сферу интересов Ювентуса. Об этом сообщает издание CalcioMercato.

Итальянский коллектив уже долгое время следит за развитием 21-летнего украинца. Туринцы добавили игрока в свой шорт-лист и, вероятно, постараются в будущем подписать хавбека.

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Напомним, действующий контракт Судакова с Шахтером рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Украины в 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника один гол в трех матчах УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ювентус Георгий Судаков

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