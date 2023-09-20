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Ризнык - лучший игрок Шахтера в матче против Порту по оценкам

Украинский голкипер провел хороший матч.
Сегодня, 00:58
Дмитрий Ризнык
Дмитрий Ризнык

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер проиграл Порту со счетом 1:3.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore по традиции выставили свои оценки футболистам обоим команд по итогам поединка.

Лучшим в составе "горняков" несмотря на три пропущенных гола стал вратарь Дмитрий Ризнык. SofaScore поставил голкиперу 8.0, Whoscored оценил игру украинца в 7,4

За 90 минут на счету Ризныка 6 сейвов, одна выигранная верховая дуэль, дважды удачная игра на выходе, три выноса мяча и 28 удачных пасов с 31.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дмитрий Ризнык

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