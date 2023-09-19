Степаненко, Судаков и Келси - в старте на матч с Порту

Сегодня, 21:09

Сегодня, 21:09

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Порту.

Украинский коллектив опубликовал стартовый состав на еврокубковый матч.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси.

Запас: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастильо, Эгиналду, Крыськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.

Напомним, стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по Киеву.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-трансляция игры.

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