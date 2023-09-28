Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом

Главный тренер Наполи Руди Гарсия высказался о форварде Викторе Осимхене.

"Мы поговорили после матча с Болоньей. Мы все были расстроены и злы, потому что не смогли победить. За эти два дня в социальных сетях произошло несколько неловких моментов. Я еще раз поговорил с ним, он сосредоточен на игре".

Читай также: Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом

"Он сделает все возможное ради этой майки, мы едины, как и должно быть. Игра дома – это очень важно", – сказал Гарсия в интервью Football Italia.

Напомним, официальный аккаунт Наполи в ТикТоке выложил видео, которое выставляет Осимхена не в лучшем свете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!