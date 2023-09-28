iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом

Испанский специалист доволен выступлениями игрока.
Сегодня, 10:49
Осимхен и Гарсия / Getty Images
Осимхен и Гарсия / Getty Images

Главный тренер Наполи Руди Гарсия высказался о форварде Викторе Осимхене.

"Мы поговорили после матча с Болоньей. Мы все были расстроены и злы, потому что не смогли победить. За эти два дня в социальных сетях произошло несколько неловких моментов. Я еще раз поговорил с ним, он сосредоточен на игре".

Читай также: Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом

"Он сделает все возможное ради этой майки, мы едины, как и должно быть. Игра дома – это очень важно", – сказал Гарсия в интервью Football Italia.

Напомним, официальный аккаунт Наполи в ТикТоке выложил видео, которое выставляет Осимхена не в лучшем свете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

Статьи по теме

Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом Форвард Наполи удалил из соцсетей все фото, связанные с клубом
Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке
Зидан отказался возглавить клуб из Франции Зидан отказался возглавить клуб из Франции
Калинина уступила десятой ракетке рейтинга на турнире в Токио Калинина уступила десятой ракетке рейтинга на турнире в Токио
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа13:10
Зидан отказался возглавить клуб из Франции
Теннис12:47
Калинина уступила десятой ракетке рейтинга на турнире в Токио
Европа12:23
Топ-клубы АПЛ нацелились на одноклубника Яремчука
Европа11:55
Шевченко вошел в двадцатку лучших футболистов 00-ых по версии авторитетного издания
Бокс11:50
Сборная Украины по боксу пропустит Кубок Европы из-за допуска россиян
Европа11:23
Экс-игрок Челси: У Мудрика есть потенциал стать великим форвардом
Европа11:20
Почеттино: Победа над Брайтоном должна стать переломной
Европа10:51
Экс-игрок Шахтера помог своему клубу не проиграть в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес
Европа10:49
Тренер Наполи высказался о конфликте Осимхена с клубом
Киберспорт10:21
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK