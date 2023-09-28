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Наполи опубликовал заявление касательно Осимхена

Извиняться клуб не стал.
Сегодня, 21:28
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи наконец официально отреагировал на ситуацию с Виктором Осимхеном.

Напомним, нигериец поссорился с главным тренером Руди Гарсией, а после этого в официальных аккаунтах клуба появлялись оскорбительные ролики в адрес Виктора. Их, впрочем, быстро удаляли.

Наполи же заявляет, что не клуб не хотел никого обидеть, а ролики в социальных сетях - лишь обычные шутки. Важно отметить, что извинения клуб приносить не стал.

"Наполи, во избежание теорий и гипотез, уточняет, что никогда не хотел обидеть или высмеять Виктора Осимхена, достояние нашего клуба.

Подтверждением тому служит тот факт, что во время летних сборов клуб решительно отверг все поступившие предложения о трансфере нападающего.

В социальных сетях, в частности в TikTok, экспрессивные высказывания всегда носят легкий и творческий характер, не имея, в случае с Осимхеном, намерения оскорбить или высмеять", - говорится в обращении.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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