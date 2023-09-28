Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии

Хавбек Интера Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в другом клубе, утверждает FCInterNews.

Издание пишет, что армянина хочет купить неназванный саудовский клуб, предлагая контракт с удвоенной зарплатой.

Однако Генрих предпочел бы остаться в Интере, он убежден, что еще многое способен показать в европейском футболе.

И в целом не ошибается. Мхитарян - игрок старта в команде Симоне Индзаги, он провел шесть матчей в этом сезоне, забил два гола и отдал одну передачу.

Ранее также сообщалось, что некая маркетинговая компания хочет организовать матч между командами Месси и Роналду.

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