Легенда Манчестер Юнайтед сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл сделал выбор в пользу Криштиану Роналду в вопросе о лучшем игроке в истории.

"Я хотел, чтобы Роналду остался, чтобы они нашли способ доработать вместе до конца сезона. Но после интервью Пирсу Моргану это стало невозможно. Это был настолько публичный жест, что выход был всего один.

Я люблю Криштиану. Он, наверное, меня не любит за то, что я говорил, но я хочу думать, что через 5-10 лет он поймет, что я давал комментарии с хорошими намерениями. Я хотел, чтобы он понял: когда тебе исполняется 35-36, более молодые и менее талантливые игроки в раздевалке полагаются на тебя. Есть разные способы стать наставником, тренером и даже в каком-то смысле отцом".

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"Роналду – по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану", – сказал Невилл в интервью Marca.

Напомним, после скандального интервью Роналду для журналиста Пирса Моргана Манчестер Юнайтед расторг контракт с игроком из-за открытой критики в адрес тен Хага.

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