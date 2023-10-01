Сарри: Они отправляют ребят на бойню

Маурицио Сарри выступил с резкой критикой управляющих органов за составленный календарь.

Главный тренер Лацио недоволен действиями УЕФА, ФИФА и руководством Серии А, которые создали "сумасшедший календарь".

Отметим, что после международной паузы Лацио уже провел пять мачтей, а 4 октября сыграет против Селтика в ЛЧ.

"Нам пришлось внести изменения в состав из-за сумасшедшего календаря матчей. Я очень зол на УЕФА, ФИФА, Серию А - они объединились, чтобы создать этот сумасшедший календарь.

Они отправляют этих ребят на бойню, а никто даже не вмешивается. Футбол превратился в то, что сейчас берешь деньги и бежишь. За исключением того, что все деньги не попадают в Серию C, где вы не можете зарабатывать на жизнь как профессиональный игрок. Все эти деньги в футболе вливаются в 40 или 50 игроков", - цитирует Сарри TMW.

Ранее также напомним, с критикой календаря сезона-2023/24 выступил Пеп Гвардиола.

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