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Мудрик мог оказаться в Эвертоне - Лэмпард

Англичанин хотел работать с украинцем в стане "ирисок".
Сегодня, 08:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Английский тренер Фрэнк Лэмпард признался, что хотел приобрести Михаила Мудрика в Эвертон, когда тренировал "ирисок".

По словам специалиста, он тщательно наблюдал за украинцем, однако такой трансфер было невозможно осуществить.

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"Я смотрел много нарезок. В Эвертоне я хотел его купить. Вероятно, этого никогда не произошло бы в то время, а затем он перешел в Челси", - приводит слова Лэмпарда журналист Бен Гроундс.

Напомним, англичанин возглавлял Эвертон с января 2022 по январь 2023. Мудрик перешел в Челси в начале этого года из Шахтера за 70+30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец провел семь матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил травму по ходу матча Фулхэм - Челси.

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