Мудрик мог оказаться в Эвертоне - Лэмпард

Английский тренер Фрэнк Лэмпард признался, что хотел приобрести Михаила Мудрика в Эвертон, когда тренировал "ирисок".

По словам специалиста, он тщательно наблюдал за украинцем, однако такой трансфер было невозможно осуществить.

Читай также: Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

"Я смотрел много нарезок. В Эвертоне я хотел его купить. Вероятно, этого никогда не произошло бы в то время, а затем он перешел в Челси", - приводит слова Лэмпарда журналист Бен Гроундс.

Напомним, англичанин возглавлял Эвертон с января 2022 по январь 2023. Мудрик перешел в Челси в начале этого года из Шахтера за 70+30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец провел семь матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил травму по ходу матча Фулхэм - Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!