Апелляция Ливерпуля по красной карточке Джонса была отклонена

Федерация не прислушалась к доводам мерсисайдцев.

FA не стала прислушиваться к доводам Ливерпуля и отменять красную карточку Кертиса Джонса.

Напомним, что Кертис Джонс получил красную карточку за неумышленный, по мнению мерсисайдцев, фол в матче против Тоттенхэма.

Клопп говорил, что хавбек просто наступил на мяч, из-за чего его нога поехала и он снес соперника. В итоге клуб подал апелляция.

Федерация рассмотрела доводы Ливерпуля и решила не отменять трехматчевую дисквалификацию игрока.

Ранее также сообщалось, что МЮ может рассаться с Санчо уже зимой.

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