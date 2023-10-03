Апелляция Ливерпуля по красной карточке Джонса была отклонена
Федерация не прислушалась к доводам мерсисайдцев.
FA не стала прислушиваться к доводам Ливерпуля и отменять красную карточку Кертиса Джонса.
Напомним, что Кертис Джонс получил красную карточку за неумышленный, по мнению мерсисайдцев, фол в матче против Тоттенхэма.
Клопп говорил, что хавбек просто наступил на мяч, из-за чего его нога поехала и он снес соперника. В итоге клуб подал апелляция.
Федерация рассмотрела доводы Ливерпуля и решила не отменять трехматчевую дисквалификацию игрока.
Ранее также сообщалось, что МЮ может рассаться с Санчо уже зимой.
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