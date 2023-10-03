Скандальный вингер МЮ может покинуть клуб зимой

У Джейдона Санчо нет будущего в клубе.

Манчестер Юнайтед определился со своими дальнейшими действиями по отношению к Джейдону Санчо.

Как сообщает Sky Germany, вингер "красных дьяволов" с большой долей вероятности покинет клуб предстоящей зимой.

Отметим, что Санчо перестал попадать в заявку манкунианцев на матчи после того, как назвал тренера команды Эрика тен Хага лжецом и отказался извиняться. Конфликт начался с того, что тен Хаг обвинил Джейдона в недостаточной отдаче на поле и на тренировках.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг англичанина следит Барселона.

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