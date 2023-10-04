Английские клубы готовы подать в суд на Эвертон

Они потребуют денежную компенсацию, если команда Виталия Миколенко будет признана виновной по одному важному судебному делу.

Будущий владелец Эвертона 777 Partners получил неожиданное письмо от английских клубов.

Как сообщает Daily Mail, Бернли, Лидс и Лестер написали совместное письмо 777 Parnters, в котором уведомили компанию, что они планируют подать в суд на "ирисок".

Клубы потребуют по 100 миллионов фунтов, если мерсисайдцы будут признаны виновными в нарушении правил трат АПЛ, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.

Три клуба недовольны тем, что обвинения Эвертона не были рассмотрены в прошлом сезоне, поскольку они полагают, что задержка, возможно, помогла команде Виталия Миколенко избежать вылета.

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Напомним, что Лидс и Лестер проиграли в последнем туре АПЛ сезона-2022/23 и в итоге вылетели в Чемпионшип - Эвертон остался в высшем дивизионе, оторвавшись от зоны вылета на два очка.

Бернли вылетел из АПЛ сезоном ранее, когда расходы Эвертона также вызвали жалобы - у клуба были зафиксированы убытки за три года в размере 372 миллионов.

Еще до конца прошлого сезона пять клубов (включая Саутгемптон и Ноттингем Форест) написали письмо в АПЛ, утверждая, что они заслуживают компенсации, если Эвертон будет признан виновным.

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