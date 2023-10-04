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Английские клубы готовы подать в суд на Эвертон

Они потребуют денежную компенсацию, если команда Виталия Миколенко будет признана виновной по одному важному судебному делу.
Сегодня, 10:00
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Будущий владелец Эвертона 777 Partners получил неожиданное письмо от английских клубов.

Как сообщает Daily Mail, Бернли, Лидс и Лестер написали совместное письмо 777 Parnters, в котором уведомили компанию, что они планируют подать в суд на "ирисок".

Клубы потребуют по 100 миллионов фунтов, если мерсисайдцы будут признаны виновными в нарушении правил трат АПЛ, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.

Три клуба недовольны тем, что обвинения Эвертона не были рассмотрены в прошлом сезоне, поскольку они полагают, что задержка, возможно, помогла команде Виталия Миколенко избежать вылета.

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Напомним, что Лидс и Лестер проиграли в последнем туре АПЛ сезона-2022/23 и в итоге вылетели в Чемпионшип - Эвертон остался в высшем дивизионе, оторвавшись от зоны вылета на два очка.

Бернли вылетел из АПЛ сезоном ранее, когда расходы Эвертона также вызвали жалобы - у клуба были зафиксированы убытки за три года в размере 372 миллионов.

Еще до конца прошлого сезона пять клубов (включая Саутгемптон и Ноттингем Форест) написали письмо в АПЛ, утверждая, что они заслуживают компенсации, если Эвертон будет признан виновным.

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