Винисиус обвинил в расизме всех фанатов на Месталье

Винисиус Жуниор наконец выступил в суде по делу о расизме.

Выступления бразильца переносили дважды, сначала из-за его отпуска, а затем из-за организационных проблем суда. Сегодня вингер дал показания по видеоконференции.

Перед этим Карло Анчелотти заявил, что Винисиуса оскорбляли не 2-3 человека, а вся Месталья. Бразилец подтвердил эти слова, отметив, что нигде не подвергался расистским оскорблениям, кроме как на стадионе Валенсии.

При этом отметим, что ранее бразилец также участвовал в суде по поводу расистских оскорблений на стадионе Малаги.

По крайней мере в конце заседания Винисиус признал, что действительно провоцирует больщиков соперника, так как это позволяет ему играть лучше.

Ранее также сообщалось, что Хетафе переименует свой стадион из-за скандала.

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