Роналду и Ювентус не сумели договориться о выплате долга

Туринцы уверены в своей правоте.

Криштиану Роналду и Ювентус не смогли договориться о выплате долга, пишет Football Italia.

По информации издания, 4 октября состоялось заседание арбитражного совета Федерации футбола Италии, на котором стороны не смогли найти компромисс.

Напомним, что португалец подал в суд на свой бывший клуб по поводу выплаты задолженности в размере почти 20 млн евро. Во время пандемии у Ювентуса и Роналду была устная договоренность об отстрочке выплаты зарплаты.

Окончательное решение будет вынесено через 30 дней, однако Ювентус уже сейчас уверен в победе. "Бьянконери" утверждают, что никаких устных договоренностей не было.

При этом отметим, что остальные игроки туринского клуба уже получили свои долги.

Также ранее сообщалось, что Месси присоединился к сборной Аргентины.

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