Месси вызвали в расположение сборной Аргентины, несмотря на травму

Интересно, что по этому поводу думают в Интер Майами, который без аргентинца не может победить в четырех матчах подряд.

Свои последние матчи Интер Майами провел без Лионеля Месси. Пока аргентинец восстанавливается от травмы, команда не может победить в четырех играх кряду (2 поражения 2 ничьи).

И пока американский коллектив регулярно теряет очки, Месси готовится к играм за сборную Аргентины.

Как сообщает ESPN, Месси был вызван в расположение своей национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026, несмотря на травму.

В Интер Майами пока что никак не отреагировали на данную новость.

Напомним, что минувшей ночь Интер Майами с Сергеем Кривцовым в стартовом составе был разгромлен на выезде усилиями Чикаго Файр.

Следующий матч команда украинца проведет в воскресенье, 8 октября - ее соперником станет лидер Восточной конференции, Цинциннатти.

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