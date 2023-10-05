iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси вызвали в расположение сборной Аргентины, несмотря на травму

Интересно, что по этому поводу думают в Интер Майами, который без аргентинца не может победить в четырех матчах подряд.
Сегодня, 17:36
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Свои последние матчи Интер Майами провел без Лионеля Месси. Пока аргентинец восстанавливается от травмы, команда не может победить в четырех играх кряду (2 поражения 2 ничьи).

И пока американский коллектив регулярно теряет очки, Месси готовится к играм за сборную Аргентины.

Как сообщает ESPN, Месси был вызван в расположение своей национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026, несмотря на травму.

В Интер Майами пока что никак не отреагировали на данную новость.

Напомним, что минувшей ночь Интер Майами с Сергеем Кривцовым в стартовом составе был разгромлен на выезде усилиями Чикаго Файр.

Следующий матч команда украинца проведет в воскресенье, 8 октября - ее соперником станет лидер Восточной конференции, Цинциннатти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины интер майами

Статьи по теме

Месси рассказал о своих любимых блюдах Месси рассказал о своих любимых блюдах
Тренер Интер Майами: Нам не хватает Месси Тренер Интер Майами: Нам не хватает Месси
Тен Хаг не может критиковать собственных игроков - источник Тен Хаг не может критиковать собственных игроков - источник
Брейдаблик - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Брейдаблик - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа19:57
Тен Хаг не может критиковать собственных игроков - источник
Лига конференций19:45
Брейдаблик - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Формула 119:41
Владелец Астон Мартина высказался против создания новой команды в Формуле 1
Сборные19:23
Эмбиид решил выступать за сборную США, отклонив предложения Франции и родного Камеруна
Европа19:21
Ньюкасл изящно потроллил Мбаппе после разгрома ПСЖ
Европа19:19
Рома обзавелась титульным спонсором
Формула 118:56
Гасли: Ситуация с Ливерпулем напомнила мне Гран-при Абу-Даби 2021 года
Украина18:56
УАФ отреагировала на трагедию в Харьковской области
Лига конференций18:47
Заря объявила стартовый состав на матч Лиги конференций против Брейдаблика
НБА18:28
Кавай: Никакие новые правила лоад менеджмента не помогут мне сыграть больше матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK