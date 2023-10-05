Месси вызвали в расположение сборной Аргентины, несмотря на травму
Свои последние матчи Интер Майами провел без Лионеля Месси. Пока аргентинец восстанавливается от травмы, команда не может победить в четырех играх кряду (2 поражения 2 ничьи).
И пока американский коллектив регулярно теряет очки, Месси готовится к играм за сборную Аргентины.
Как сообщает ESPN, Месси был вызван в расположение своей национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026, несмотря на травму.
В Интер Майами пока что никак не отреагировали на данную новость.
Напомним, что минувшей ночь Интер Майами с Сергеем Кривцовым в стартовом составе был разгромлен на выезде усилиями Чикаго Файр.
Следующий матч команда украинца проведет в воскресенье, 8 октября - ее соперником станет лидер Восточной конференции, Цинциннатти.
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