Интер Майами потерпел разгромное поражение, Кривцов отыграл всю игру
В рамках очередного тура MLS Интер Майами на выезде играл с Чикаго Файр.
Флоридский клуб, который играл без травмированного Лионеля Месси , не сумел навязать борьбу сопернику и уступил с разгромным счетом - 1:4.
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Главными героями поединка стали Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси, которые отметились дублями. Гол престижа в составе Интера забил Мартинес, реализовав пенальти.
Отметим, что украинец Сергей Кривцов отыграл весь поединок.
В турнирной таблице Восточной конференции Интер Майами занимает предпоследнее 14-е место с 33 баллами.
Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1
Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)
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