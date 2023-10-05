Интер Майами потерпел разгромное поражение, Кривцов отыграл всю игру

Флоридский клуб не может победить, пускай и без Месси.

В рамках очередного тура MLS Интер Майами на выезде играл с Чикаго Файр.

Флоридский клуб, который играл без травмированного Лионеля Месси , не сумел навязать борьбу сопернику и уступил с разгромным счетом - 1:4.

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Главными героями поединка стали Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси, которые отметились дублями. Гол престижа в составе Интера забил Мартинес, реализовав пенальти.

Отметим, что украинец Сергей Кривцов отыграл весь поединок.

В турнирной таблице Восточной конференции Интер Майами занимает предпоследнее 14-е место с 33 баллами.

Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1

Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)

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