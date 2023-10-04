Экс-арбитр: Поведение Месси на Чемпионате мира было очень плохим

Антонио Матеу Лаосу не понравилось то, как аргентинец общался с ним во время четвертьфинала против Нидерландов.

Бывший испанский арбитр Антонио Матеу Лаос поделился мыслями о поведении аргентинца Лео Месси во время матча Чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

По словам Лаоса, Лионель вел себя неподобающе, но после поединка подзвонил ему и попросил прощения за свое поведение.

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"Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за резкие слова, которые сказал мне во время матча. В той игре он был другим Месси. Поведение Лео на чемпионате мира было очень плохим, это было обидно.

За эти годы мы провели вместе на поле более 50 матчей. После празднования Лео нидерландцы отреагировали, это была провокация", - сказал экс-рефери.

Отметим, что Антонио Матеу Лаос завершил карьеру судьи по окончанию сезона-2022/23.

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