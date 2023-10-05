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Ньюкасл изящно потроллил Мбаппе после разгрома ПСЖ

Пресс-служба "сорок" не обошла стороной блеклый перформанс француза.
Сегодня, 19:21
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 2 тура Лиги чемпионов Ньюкасл разгромил ПСЖ со счетом 4:1.

Лидер парижан Килиан Мбаппе провел блеклый матч, не отличившись результативными действиями, за что получил порцию троллинга от пресс-службы "сорок".

"Двое футболистов на этом фото забивали прошлой ночью", - написал Ньюкасл в своем Twitter-аккаунте, прикрепив фото Мбаппе с Деном Берном и Фабианом Шером.

Отметим, что кроме Берна и Шера за коллектив Эдди Хау забивали Мигель Альмирон и Шон Лонгстафф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Килиан Мбаппе

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