Ньюкасл изящно потроллил Мбаппе после разгрома ПСЖ

В рамках 2 тура Лиги чемпионов Ньюкасл разгромил ПСЖ со счетом 4:1.

Лидер парижан Килиан Мбаппе провел блеклый матч, не отличившись результативными действиями, за что получил порцию троллинга от пресс-службы "сорок".

"Двое футболистов на этом фото забивали прошлой ночью", - написал Ньюкасл в своем Twitter-аккаунте, прикрепив фото Мбаппе с Деном Берном и Фабианом Шером.

Two players in this picture scored last night. 🔥 pic.twitter.com/jD7XFkeRIz — Newcastle United FC (@NUFC) October 5, 2023

Отметим, что кроме Берна и Шера за коллектив Эдди Хау забивали Мигель Альмирон и Шон Лонгстафф.

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