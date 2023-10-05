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Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

Английский клуб сотворил громкую сенсацию.
Сегодня, 00:40
Ньюкасл - ПСЖ / Getty Images
Ньюкасл - ПСЖ / Getty Images

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл на своем поле разгромил ПСЖ (4:1).

Доминирование "сорок" началось с первого тайма, в котором Альмирон и Берн отметились голами.

На старте второго тайма Лонгстафф отправил третий мяч в ворота соперника. ПСЖ сумел забить гол престижа, автором которого стал Эрнандес.

Финальную точку поставил Шер, который невероятным дальним ударом поразил ворота французов.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Ньюкасл - ПСЖ:

Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Голы: Альмирон, 17, Берн, 34, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 - Эрнандес, 56

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