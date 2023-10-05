Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023
Английский клуб сотворил громкую сенсацию.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл на своем поле разгромил ПСЖ (4:1).
Доминирование "сорок" началось с первого тайма, в котором Альмирон и Берн отметились голами.
На старте второго тайма Лонгстафф отправил третий мяч в ворота соперника. ПСЖ сумел забить гол престижа, автором которого стал Эрнандес.
Финальную точку поставил Шер, который невероятным дальним ударом поразил ворота французов.
Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Ньюкасл - ПСЖ:
Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Голы: Альмирон, 17, Берн, 34, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 - Эрнандес, 56
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